"بلومبرغ": واشنطن تعمل على إعداد مشروع قرار لمجلس الأمن ضد الأسلحة النووية في الفضاء

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادرها بأن الولايات المتحدة تعمل على إعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي ضد نشر الأسلحة النووية في الفضاء.

وحسب مصادر "بلومبرغ"، فإن مشروع القرار الذي سيحذر من نشر الأسلحة النووية في الفضاء، سيؤكد على التزامات الدول الواردة في المعاهدة حول الفضاء الموقعة في عام 1967.

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ويشار إلى أن مشروع القرار لا يزال في المرحلة الأولية من الإعداد.

ويأتي ذلك على خلفية الاتهامات الأمريكية لروسيا بأنها تعتزم نشر أسلحة نووية مضادة للأقمار الصناعية في الفضاء.

ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجود مثل هذه الخطط لدى موسكو، مشيرا إلى أن تلك المزاعم تهدف إلى جر روسيا في مفاوضات تفيد الولايات المتحدة.

المصدر: بلومبرغ