بيربوك: يجب دعم كييف بالمزيد من الأسلحة بعيدة المدى

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن من يسعون لتحقيق السلام في أوكرانيا عليهم أن يمدوا كييف بالمزيد من وسائل الدفاع الجوي، والذخائر والأسلحة بعيدة المدى.

وأكدت بيربوك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع نظيرها البريطاني ديفيد كاميرون في برلين: بأن من ينشد السلام في أوكرانيا عليه أن يحشد كل الوسائل لتمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها.

وأضافت: "هذا يعني تقديم المزيد من الذخائر، وأنظمة الدفاع الجوي، والأسلحة بعيدة المدى، لكي تتمكن أوكرانيا من ضمان بقائها".

وأشارت إلى أن الأسلحة بعيدة المدى اللازمة لأوكرانيا تتضمن مدافع الهاوتزر، كتلك التي تلقتها كييف من ألمانيا.

وقالت: "نحن، في الحكومة الألمانية، نسأل أنفسنا في كل يوم ما الذي يمكننا القيام به لدعم أوكرانيا؟. مشيرة إلى أن السلطات الألمانية تنسق دائما أفعالها مع الشركاء".

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ومن المقرر في 07 مارس أن تطرح كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU) مرة أخرى للتصويت في البوندستاغ مقترح بتوريد صواريخ توروس بعيدة المدى لأوكرانيا.

وتدعو الوثيقة لتنفيذ طلب أوكرانيا بتزويدها بصواريخ توروس بشكل فوري وعاجل من احتياطيات الجيش الألماني الحالية وبأكبر كمية ممكنة.

المصدر: تاس