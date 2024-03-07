قديروف يصف مزاعم "السوق السوداء" للأسرى الأوكرانيين بالهراء

وصف حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف مزاعم وسائل الإعلام الغربية بشأن وجود ما يسمى بـ "السوق السوداء" للأسرى الأوكرانيين لمبادلتهم لاحقا بأسرى شيشانيين بالهراء.

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جاء ذلك وفقا لما نشره قديروف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث أوضح بمثال الأسير الأوكراني فياتشيسلاف ليفيتسكي، الذي استسلم لقوات "أحمد" الشيشانية الخاصة، أبريل 2023، أن المقاتلين الشيشانيين بأرض العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا عثروا عليه بعد 10 أيام من تخلي زملائه عنه جريحا.

وتابع قديروف: "كانت ساقاه مكسورتين، وتجمدت يداه، لذلك تم نقله بسرعة إلى غروزني، حيث حصل على كل المساعدة الطبية اللازمة، ولكن، لسوء الحظ، وبسبب ظهور الغرغرينا كان لا بد من بتر أطرافه. فيما زعمت وسائل الإعلام الغربية أننا اشترينا فياتشيسلاف، المحتضر، وأحضرناه إلى غروزني وقطعنا ذراعيه وساقيه من أجل استبداله فيما بعد بشيشاني. هذا هو الهراء الذي ينشرونه لجمهورهم".

المصدر: تليغرام