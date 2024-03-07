مزارعون ينثرون روث الحيوانات على كورنيش في عاصمة التشيك

أفادت شرطة براغ، عبر موقع التواصل الاجتماعي Х، بأن مزارعين قاموا خلال الاحتجاج على عدم كفاية الدعم الحكومي للقطاع الزراعي، برش روث الحيوانات على كورنيش إدوارد بينش بالعاصمة.

وجاء في بيان الشرطة: "قام بعض المزارعين برش روث الحيوانات على كورنيش إدوارد بينش بالعاصمة براغ، مما تسبب بتعقيد حركة وسائل النقل العام في المدينة. هذا التصرف تسبب كذلك بصعوبات لحركة سيارات المواطنين".

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وأشارت الشرطة إلى أنها تبذل الجهود، لإزالة الاختناقات المرورية، وحثت السائقين على اتباع طرق بديلة.

وفي وقت لاحق، أفادت شرطة براغ، بأنها اعتقلت السائق الذي أحضر السماد وروث الحيوانات، وذكرت أنها تشتبه بارتكابه عدة جرائم، لكنها لم تكشف عن ماهيتها.

وفي وقت سابق، ذكر موقع Idnes الإخباري أن المزارعين التشيكيين سيحضرون عدة مئات من الجرارات والمعدات الزراعية الأخرى من جميع أنحاء البلاد إلى براغ يوم الخميس احتجاجا على إحجام السلطات عن تلبية مطالبهم لدعم الزراعة في البلاد.

ويطالب المزارعون، السلطات بدعم تشكيل فرص عمل جديدة في المناطق الريفية، وعودة المستوى السابق لضريبة الأراضي، ودعم تربية الماشية، والحماية النشطة لمصالح المزارعين التشيكيين فيما يتعلق باتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وكذلك فرض تعديلات على الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي.

وتشهد عدة دول أوروبية في الوقت الراهن، احتجاجات من جانب المزارعين بما في ذلك في فرنسا وبولندا وإسبانيا.

المصدر: نوفوستي