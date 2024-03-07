وثائق قضائية: الحكومة الأمريكية تنفق حوالي مليون دولار شهريا على يخت "أماديا" الروسي الفاخر

كشفت وثائق قضائية جديدة أن يختا ضخما استولت عليه السلطات الأمريكية من أحد الأثرياء الروس يكلف الحكومة نحو مليون دولار شهريا لصيانته.

وتسعى وزارة العدل الأمريكية للحصول على إذن لبيع يخت يبلغ طوله 348 قدما يسمى "أماديا"، والذي استولت عليه في عام 2022، بدعوى أنه مملوك للملياردير والسيناتور الروسي سليمان كريموف الخاضع للعقوبات المطبقة من قبل عدد من الدول.

وقالت الحكومة إنها تريد بيع اليخت بقيمة 230 مليون دولار بسبب "التكاليف الزائدة" للصيانة والطاقم، والتي قالت إنها قد تصل إلى 922 ألف دولار شهريا.

ووفقا لملف المحكمة الذي قدمه المدعون العامون الأمريكيون يوم الجمعة: "من المبالغة أن يدفع دافعو الضرائب ما يقرب من مليون دولار شهريا للحفاظ على "أماديا" فيما يمكن تخفيض هذه النفقات إلى الصفر من خلال بيعه".

وتشمل الرسوم الشهرية لـ"أماديا"، الذي يرسو الآن في سان دييغو، كاليفورنيا، 600 ألف دولار شهريا للصيانة، بالإضافة إلى 144 ألف دولار للتأمين، وكذلك تبلغ نفقات الحوض المخصص لليخت 178 ألف دولار أخرى شهريا، ما يعني أن الأموال التي تنفق على اليخت شهريا تقدر بـ922 ألف دولار، وفقا للإيداعات.

وأبلغ رجل الأعمال الروسي إدوارد خديناتوف وشركة "ميلمارين" المسجلة رسميا بأنها مالكة اليخت، المحكمة التي تنظر قضية اليخت، بتقديم عرض للحكومة الأمريكية لاسترداد اليخت مقابل تعويض الحكومة عن التكاليف التي تكبدتها لصيانته، وقالا إن القاضي لا ينبغي أن يسمح بعرضه للبيع حتى يتم البت في طلبهما برفض قرار مصادرة اليخت، وفق "cnn"

وقال المدعون الأمريكيون إن اتخاذ قرار بشأن هذا الاقتراح قد يستغرق عدة أشهر أخرى، مما يزيد من تكلفة صيانة اليخت.

واحتجزت سلطات جمهورية فيجي يخت "أماديا" في 14 أبريل عام 2022 بعد أن دخل المنطقة الاقتصادية الخاصة للدولة من دون تلقي الترخيص الضروري، وبدأت السلطات المحلية التحقيق لمعرفة اسم مالك السفينة وميناء التسجيل، قائلة إنه وفقا للبيانات الأولية يعود اليخت للمواطن الروسي سليمان كريموف، الذي فرض عليه عقوبات عدد من الدول، وأرسلت وزارة العدل الأمريكية أمر مصادرة إلى شرطة فيجي، تم بموجبه حجز اليخت، ووافقت محكمة فيجي، بعدها على مصادرة اليخت وتسليمه إلى الولايات المتحدة في إطار طلب مساعدة قانونية متبادلة من وزارة العدل الأمريكية التي تلقت أمرا من المحكمة بمصادرة "أماديا" "بناء على انتهاك محتمل لقانون الولايات المتحدة".

المصدر: cnbc+cnn