وسائل إعلام: محكمة الاستئناف في فيجي تؤجل مصادرة "يخت كريموف" لصالح السلطات الأمريكية

أفادت صحيفة "The Australian" بأن محكمة الاستئناف بجمهورية فيجي أوقفت تنفيذ مذكرة تسمح للسلطات الأمريكية بمصادرة يخت "أماديا" الذي يزعم أنه مملوك للسيناتور الروسي، سليمان كريموف.

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وكتبت الصحيفة أن محكمة الاستئناف في فيجي واقفت على طلب شركة "Millemarin Investment" الذي ينص على أن يخت "أماديا" لا يملكه كريموف بل هو من ممتلكاتها. ومن المتوقع أن تتواصل جلسات المحكمة بشأن مصادرة السفينة في 12 مايو الجاري.

ووافقت محكمة فيجي، سابقا على مصادرة يخت "أماديا" وتسليمه إلى الولايات المتحدة في إطار طلب مساعدة قانونية متبادلة من وزارة العدل الأمريكية التي تلقت أمرا من المحكمة بمصادرة "أماديا" "بناء على انتهاك محتمل لقانون الولايات المتحدة".

واحتجزت سلطات جمهورية فيجي يخت "أماديا" في 14 أبريل الماضي بعد أن دخل المنطقة الاقتصادية الخاصة للدولة من دون تلقي الترخيص الضروري. وبدأت السلطات المحلية التحقيق لمعرفة اسم مالك السفينة وميناء التسجيل، قائلة إنه وفقا للبيانات الأولية يعود اليخت للمواطن الروسي سليمان كريموف، الذي فرض عليه عقوبات عدد من الدول. وأرسلت وزارة العدل الأمريكية أمر مصادرة إلى شرطة فيجي، تم بموجبه حجز اليخت.

المصدر: تاس