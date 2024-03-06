بكين تنصح واشنطن بعدم استخدام الفلبين "بيدقا" في بحر الصين الجنوبي

اتهمت الصين الولايات المتحدة باستخدام الفلبين "بيدقا" في بحر الصين الجنوبي بعد عدد من الحوادث وقعت في الأسابيع الأخيرة بمنطقة جزر متنازع عليها بين الفلبين والصين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في تصريح صحفي إن "الصين تنصح الولايات المتحدة بعدم استخدام الفلبين بيدقا لإثارة اضطرابات في بحر الصين الجنوبي".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الصينية "يجب على الفلبين ألا تسمح للولايات المتحدة بالتلاعب بها".

وكان خفر السواحل الفلبيني اتهم القوات الصينية بالتسبب بحادثي تصادم أمس بين سفنهم وجرح أربعة من أفراد طاقم إحداها منها بخراطيم مياه خلال مهمة إمداد في بحر الصين الجنوبي.

ووقع الحادثان في قطاع ساكند توماس شول، من جزر "سبراتليي" (تطلق عليها بكين اسم نانشا)، التي يطالب بها البلدان وتشهد حوادث متكررة. وتتمركز قوات فلبينية بشكل دائم فيها.

وأعلن وزير الخارجية الفلبيني، إنريكي مانالو، أمس الثلاثاء أنه استدعى الممثل الصيني في مانيلا وأبلغه بأنه يعتبر هذه "الأعمال العدوانية غير مقبولة" بينما اتهم المتحدث باسم خفر السواحل الصينيين غان يو، سفينة خفر السواحل الفلبينية بصدم السفينة الصينية "عمدا".

واتهمت ماريكاي كارلسون، السفيرة الأمريكية في العاصمة الفلبينية مانيلا، الصين بتنفيذ "مناورات خطرة تعرض حياة الناس للخطر".

وتتجادل بكين منذ عدة عقود مع بعض الدول حول السيادة الإقليمية على جزر منفردة في بحر الصين الجنوبي، والتي تم اكتشاف احتياطيات كبيرة من النفط على جرفها. ويدور الحديث في المقام الأول، عن جزر أرخبيل شيشا (جزر باراسيل)، وجزر نانشا (سبراتلي) وهوانغيان (سكاربورو ريف). وتمس هذه القضايا مصالح بروناي وفيتنام وماليزيا والفلبين.

وفي السنوات الأخيرة، خفت حدة التوترات إلى حد ما بفضل الجهود متعددة الأطراف، بما في ذلك التفاعل في صيغة الصين و"آسيان".

المصدر: أ ف ب