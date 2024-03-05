بينهم مايك بومبيو.. FBI يلاحق عميلا إيرانيا خطط لاغتيال مسؤولين أمريكيين انتقاما لسليماني (صورة)

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ملاحقة عميل مخابرات إيراني يعتقد أنه كان يخطط لاغتيال مسؤولين أمريكيين بمن فيهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، انتقاما لمقتل قاسم سليماني.

وأصدر مكتب "إف بي آي" في ميامي بولاية فلوريدا، تحذيرا عاما للحصول على معلومات عن "ماجد دستجاني فرحاني (42 عاما)، وهو عضو مشتبه به في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية".

وقال المكتب في بيان إن "فرحاني يقوم بتجنيد أفراد لتنفيذ عمليات في الولايات المتحدة، بما في ذلك استهداف وتصفية عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في حكومة الولايات المتحدة".

كما أشار مسؤولون أمريكيون، إلى اعتقادتهم أن وزير الخارجية السابق مايك بومبيو ومبعوث ترامب الخاص لإيران بريان هوك، مدرجان على قائمة طهران المستهدفة، ومنذ ذلك الوقت، لا تزال حكومة الولايات المتحدة توفر للرجلين حماية أمنية على مدار الساعة.

وسبق أن اتهمت وزارة العدل أعضاء في "الحرس الثوري الإيراني" في عام 2022 بالتآمر لقتل مستشار الأمن القومي السابق لترامب جون بولتون الذي خدم في البيت الأبيض في الأشهر التي سبقت مقتل سليماني.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن فرحاني كان يقوم بتجنيد أفراد "انتقاما" لمقتل سليماني، ولإجراء "أنشطة مراقبة تركز على المواقع الدينية والشركات والمرافق الأخرى في الولايات المتحدة".

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين قولهم إن هناك أدلة متزايدة على أن إيران وحلفاءها يعملون بقوة داخل الولايات المتحدة.

وسبق أن تعهدت الحكومة الإيرانية مرارا على مدى السنوات الأربع الماضية بالانتقام لمقتل مسؤول العمليات الخارجية في "الحرس الثوري" الجنرال قاسم سليماني الذي قضى في غارة شنتها مسيرة أمريكية في بغداد بعد موافقة الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: RT + وكالات