سكرتير مجلس الأمن الروسي يعقد اجتماعا مع نظيره الإماراتي

بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإماراتي علي محمد حماد الشامسي في موسكو اليوم، قضايا التعاون الأمني بين روسيا والإمارات.

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وكانت الإمارات قد ساهمت في عدد من الوساطات لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، كان آخرها في 9 فبراير الماضي، حيث تم التوصل لإطلاق سراح 100 أسير حرب أوكراني مقابل 100 أسير روسي.

كذلك التقى وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف 22 فبراير السفير فوق العادة والمفوض لدولة الإمارات لدى روسيا محمد أحمد الجابر، وناقشا مجالات التعاون الثنائي.

المصدر: RT