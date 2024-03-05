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بوتين يوجه رسالة شكر للمشاركات في العملية العسكرية ويشيد بشجاعتهن وبسالتهن (فيديو)

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بوتين يوجه رسالة شكر للمشاركات في العملية العسكرية ويشيد بشجاعتهن وبسالتهن (فيديو)
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وجه الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة قرب حلول عيد المرأة في روسيا رسالة شكر لمئات المشاركات في العملية العسكرية اللواتي يؤدين مهامهن بشرف وإخلاص، ويؤازرن الرجال على خطوط التماس.

وقال بوتين في رسالة عبر الفيديو وجهها للمشاركات في "المنتدى النسوي لسيدات عموم روسيا": "سيشهد المنتدى تكريم الفائزات بجائزة "نداء قلب المرأة" بمن فيهن المشاركات في العملية العسكرية الخاصة. المئات من نسائنا على خطوط التماس اليوم من طبيبات وممرضات ومجندات وخبيرات في مختلف التخصصات".

وتابع: "بين الفائزات من يؤازرن مقاتلينا ويؤدين الأعمال التنظيمية على أكمل وجه ويسرن في طليعة المتطوعين.. أشكركن جميعا على تفانيكن وشجاعتكن وبسالتكن".

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وأشاد الرئيس بوتين بمساهمة المرأة الروسية الكبير اليوم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، لافتا إلى أن النساء يشغلن 40% من المناصب القيادية في البلاد، ويحققن أفضل الأداء في مواقعهن.

المصدر: RT

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