شركة "سوناطراك" الجزائرية توقع عقداً مع السعودية لتطوير حقول الغاز في الجزائر

وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية اليوم الإثنين، اتفاقا مع شركة "مداد للطاقة" السعودية لتطوير حقول غاز بولاية إليزي الجزائرية الحدودية مع ليبيا.

وقالت "سونطراك" في بيان رسمي: "نعلن التوقيع على بروتوكول اتفاق مع الشركة السعودية مداد للطاقة -شمال إفريقيا، يعكس إرادة الطرفين في تجسيد الشراكة بغية تقييم وتطوير مكامن الغاز الواقعة بمنطقة إليزي جنوب شرقي الجزائر".

وأوضحت أن المباحثات تركزت على "آفاق التعاون بين الشركتين، في ميدان استكشاف وإنتاج المحروقات على وجه الخصوص، إضافة إلى مجالات أخرى على علاقة بالنفط والغاز".

وتعتبر ولاية إليزي الجزائرية الحدودية مع ليبيا غنية بالحقول الغازية على وجه الخصوص، على غرار عين أمناس وتيغنتورين وتينهرت واوهانت وعين تسيلة.

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وتدير المحروقات الحكومية سوناطراك بعض الحقول بمفردها، وأخرى بالشراكة مع أجانب على غرار إيكوينور النرويجية وإيني الايطالية.

ومنذ العام 2020، وقعت "سوناطراك" عدة اتفاقيات مع شركات طاقة دولية لتطوير حقول نفطية وغازية، بموجب قانون المحروقات الجديد، الذي تقول السلطات انه محفز ويعفي المستثمرين من عدة رسوم وضرائب.

وتسعى الشركة الحكومية إلى رفع صادراتها الغازية من أكثر من 55 مليار متر مكعب حاليا، إلى 100 مليار في السنوات القادمة.

ونهاية العام الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي للمجموعة رشيد حشيشي، تخصيص 50 مليار دولار للاستثمار ما بين 2024 إلى 2028، منها 36 مليار للبحث والاستكشاف.

المصدر: وكالات