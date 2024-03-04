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المحكمة العليا الأمريكية ترفض حكم كولورادو بعدم أهلية ترامب للترشح للانتخابات التمهيدية

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المحكمة العليا الأمريكية ترفض حكم كولورادو بعدم أهلية ترامب للترشح للانتخابات التمهيدية
Globallookpress
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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ألغت المحكمة العليا الأمريكية حكم محكمة كولورادو القاضي بعدم أهلية دونالد ترامب للترشح للانتخابات الجمهورية التمهيدية على خلفية تورطه في الهجوم على الكابيتول في يناير 2021.

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وقالت المحكمة في قرارها "لا يمكن لحكم المحكمة العليا في كولورادو أن يبقى قائمًا. يوافق جميع أعضاء المحكمة التسعة على هذه النتيجة".

ورحب ترامب بقرار المحكمة العليا واعتبره "فوزًا كبيرًا" للولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، منعت المحكمة العليا في كولورادو ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في الولاية للعام المقبل.

واعتبر ستيفن تشونغ، المتحدث باسم حملة دونالد ترامب، قرار محكمة كولورادو خاطئا وقال إنه سيتم الطعن فيه.

المصدر: "أ ف ب" + RT

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