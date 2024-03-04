شولتس يعلق على احتمال ترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين عن أمله في أن توفر المحاكم البريطانية الحماية لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، في القضايا الجنائية التي يواجهها.

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ونقلت صحيفة Tagesschau عن شولتس قوله إنه سيكون من الجيد أن توفر المحاكم البريطانية الحماية اللازمة لأسانج، كونه سيواجه محاكمة جنائية إذا ما تم تسليمه إلى الولايات المتحدة، بتهمة كشفه أسرار الدولة.

وأعلن موقع "ويكيليكس" في وقت سابق أن من المتوقع صدور قرار في مسألة ترحيل مؤسس الموقع جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة خلال شهر مارس الجاري.

وأشار "ويكيليكس" في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن القرار بشأن الاستئناف الأخير في قضية أسانج أمام المحكمة في بريطانيا من المتوقع أن يصدر في مارس دون أن يذكر أي تاريخ محدد.

يذكر أن جوليان أسانج المعروف بنشره مواد سرية حساسة عن العمليات الأمريكية في العراق وأفغانستان، اعتقل في لندن عام 2019. وفي يونيو 2022 قررت السلطات البريطانية تسليمه للولايات المتحدة، حيث قد يواجه عقوبة سجن لفترة طويلة.

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وتسعى الولايات المتحدة للحصول على جوليان أسانج، مؤسس "ويكيليكس" بتهمة التآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني والكشف عنها عقب نشر مئات الآلاف من الوثائق المسربة المتعلقة بحربي أفغانستان والعراق، فيما ينفي أسانج، البالغ من العمر 52 عاما، ارتكابه أي مخالفات.

ويقبع أسانج في سجن بيلمارش بلندن منذ ما يقرب من 5 سنوات، وسيتم الاستماع إلى استئنافه النهائي في المحكمة العليا بلندن يومي 20 و21 فبراير.

ويقول أنصار أسانج إن حياته "في خطر" إذا فشل الاستئناف وتقرر تسليمه للولايات المتحدة حيث يواجه عقوبة السجن 175 عاما، بينما يقول الفنان الفرنسي أندريه مولودكين الذي هدد بتدمير روائع بيكاسو ورامبرانت ووارهول إذا مات أسانج في السجن، لشبكة "سكاي نيوز": "في وقتنا الكارثي، عندما يكون لدينا الكثير من الحروب، يعد تدمير الفن من المحرمات أكثر بكثير من تدمير حياة الإنسان".

المصدر: نوفوستي + RT