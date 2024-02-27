"ويكيليكس" يتوقع صدور قرار في قضية ترحيل أسانج في مارس

أعلن موقع "ويكيليكس" أن صدور قرار في قضية ترحيل مؤسس الموقع جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة يتوقع في مارس المقبل.

وأشار "ويكيليكس" في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، إلى أن القرار بشأن الاستئناف الأخير في قضية أسانج أمام المحكمة في بريطانيا من المتوقع أن يصدر في مارس دون أن يذكر أي تاريخ محدد.

UPCOMING DATES:



March: Decision on Julian Assange final UK appeal

7 Mar: Anniversary 'Vault 7' Release

5 Apr: Anniversary 'Collateral Murder' Release

3 May: World Press Freedom Day #FreeAssange#FreeAssangeNOWpic.twitter.com/FMo4hL4FBS — WikiLeaks (@wikileaks) February 27, 2024

وانتهت المرافعات في استئناف أسانج ضد قرار السلطات البريطانية حول ترحيله للولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي.

ومن المتوقع أن تحدد المحكمة ما إذا سيكون بإمكان أسانج مواصلة الطعن في قرار الترحيل أمام المحاكم البريطانية، أو سيدخل القرار حيز التنفيذ.

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وفي حال دخول قرار المحكمة البريطانية حيز التنفيذ، ستكون أمام أسانج الفرصة الأخيرة لتفادي الترحيل، وهي التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

يذكر أن جوليان أسانج المعروف بنشره مواد سرية حساسة عن العمليات الأمريكية في العراق وأفغانستان، اعتقل في لندن عام 2019. وفي يونيو 2022 قررت السلطات البريطانية تسليمه للولايات المتحدة، حيث قد يواجه عقوبة سجن لفترة طويلة.

المصدر: RT + نوفوستي