نصف البولنديين واثقون من "هجوم روسيا على بولندا قريبا"

أظهر استطلاع أجراه مركز Ipsos الاجتماعي أن حوالي نصف البولنديين واثقون من أن روسيا "ستهاجم بولندا قريبا".

وعندما سئلت عينة البحث عما إذا كانوا "يعتقدون أن روسيا يمكن أن تشن هجوما عسكريا على بولندا في السنوات المقبلة؟" أجاب 48% من المشاركين بالإيجاب، ومن بينهم اختار 12% الإجابة بـ "نعم بالتأكيد"، و36% بـ "نعم على الأغلب".

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على الجانب الآخر يعتقد 32% من المشاركين في الدراسة أن روسيا لا تخطط لمهاجمة بولندا، و9% مقتنعون بأن هذا لن يحدث. ولم يتمكن 12% من عينة الدراسة من الإجابة على السؤال المطروح.

وقد أجريت الدراسة باستخدام منهج CAWI وCATI (المقابلات بمساعدة الكومبيوتر والمقابلات الهاتفية) في الفترة من 22-26 فبراير الماضي على مجموعة مكونة من 1000 مواطن بولندي بالغ. ولم يتم توفير بيانات الخطأ.

وكان مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين قد قال في وقت سابق، خلال مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، إن التصريحات حول الخطط المزعومة لهجوم روسيا على "الناتو" هي حرب معلومات لتبرير العدوان الهجين الحالي للغرب ضد روسيا. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بدوره أن روسيا "ليس لديها رغبة ولا حاجة، لا عسكرية ولا سياسية ولا اقتصادية، لمهاجمة أي أحد في أي مكان".

المصدر: نوفوستي