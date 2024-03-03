بوليانسكي: توسع الناتو دليل على أن الغرب ليس أهلا للثقة

اعتبر النائب الأول للممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي إن توسع حلف شمال الأطلسي شرقاً، بخلاف الوعود التي قطعوها، يثبت أن الغرب ليس أهلا للثقة.

كتب الدبلوماسي الروسي على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي هذا ردا على تعليق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الذي تساءل عن

سبب استمرار وجود حلف شمال الأطلسي، بعد حل حلف وارسو، الذي قاده الاتحاد السوفييتي في عام 1991.

وقال بوليانسكي: إن خيار الاحتفاظ بحلف شمال الأطلسي رغم تفكك حلف وارسو، وضمان أمن أعضائه على حساب أمن الآخرين، كان خطأ فادحا يعكس سوء تقدير قادة الغرب، وفي المحصلة هذا ما أوصل العالم إلى ما هو عليه الآن.

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وأضاف: إن توسع الناتو، بالرغم من كل التعهدات والوعود التي قطعوها للقادة السوفييت والروس، إنما هو برهان على أن الوثوق بالغرب غير ممكن.

تم تأسيس حلف وارسو عام 1955، ردا على تأسيس حلف الناتو في عام 1949.

وبعد حل حلف وارسو في عام 1991، انتقل العديد من أعضائه السابقين إلى حلف شمال الأطلسي مثل بولندا ورومانيا ودول البلطيق الثلاث وغيرها.

ريا نوفوستي