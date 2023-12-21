بوليانسكي: يجب مناقشة الأمن المشترك مع أوروبا بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية

أكد النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، ضرورة إجراء نقاش بين روسيا وأوروبا بشأن الأمن الأوروبي المشترك بمراعاة مصالح روسيا بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية.

وقال بوليانسكي: "أكبر خطأ يرتكبه بعض جيراننا الأوروبيين يتمثل بأنهم يحاولون بناء هيكل أمني ضد روسيا، وليس مع روسيا. وهذا خطأ فادح لن يفضي بنا إلى أي مكان، ولن يقضي على جميع الأسباب المحتملة للصراعات والتهديدات في القارة الأوروبية".

وأضاف نائب المندوب الروسي: "بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية، سيتعين علينا حتما مناقشة الأمن الأوروبي، وإلا فإن القارة الأوروبية ستظل هشة للغاية. إذا تم ضمان أمن القارة الأوروبية على حساب المصالح الروسية ومع وجود تهديد مباشر لها، ولا أعتقد أن هذا سيحدث، فلن يتواجد هيكل مستدام نافع لكل دولة في القارة".

ووفقا له، فإن روسيا تؤيد مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، "عندما لا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب أمن دولة أخرى"، وأوضح الدبلوماسي أن "هذه الصورة لا تتناسب مع الناتو، على الأقل في شكله الحالي. الناتو هو تحالف كان ينظر في البداية إلى روسيا على أنها عدو أو منافس".

وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وإقدام دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري لنظام كييف.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، مشددا على أن روسيا ستكمل العملية العسكرية في أوكرانيا إلى أن تحقق كامل أهدافها، وستحمي أمنها وسيادتها بكل الوسائل.

المصدر: RT