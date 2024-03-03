بعد 10 سنوات.. السلطات الماليزية تسعى للبحث مجددا عن الرحلة "إم إتش 370"

أعلن وزير النقل الماليزي أنتوني لوك اليوم الأحد، أن بلاده تسعى إلى البحث مجددا عن رحلة الخطوط الجوية الماليزية "إم إتش 370" مع اقتراب الذكرى العاشرة لاختفاء الطائرة.

وقال الوزير إن الحكومة دعت شركة "أوشن إنفينيتي" الأمريكية المتخصصة في استكشاف قاع البحر لمناقشة أحدث مقترحات الشركة في ما يتعلق بجهود البحث بعد محاولتين فاشلتين سابقتين.

وأضاف في فعالية بمناسبة ذكرى اختفاء الطائرة اليوم الأحد "الحكومة الماليزية ملتزمة بالبحث (عن رحلة الطائرة رقم إم إتش370)، ويتعين استئناف البحث".

وكانت ماليزيا والصين وأستراليا قد أنهت في يناير 2017، عملية بحث لمدة عامين بتكلفة بلغت 200 مليون دولار أسترالي (130.46 مليون دولار أمريكي) دون التوصل إلى شيء. وأوضح وزير النقل أن ماليزيا ستجري محادثات مع أستراليا بشأن التعاون على استئناف عمليات البحث بمجرد موافقة مجلس الوزراء الماليزي على اقتراح "أوشن إنفينيتي".

وسبق أن تعاونت ماليزيا مع أوشن إنفينيتي في عام 2018 للبحث في جنوب المحيط الهندي، وعرضت دفع ما يصل إلى 70 مليون دولار إذا عثرت على الطائرة.

هذا وتجمع نحو 500 شخص في ضواحي كوالالمبور اليوم الأحد، لإحياء ذكرى ضحايا طائرة الخطوط الجوية الماليزية "ام اتش 370" التي اختفت في ظروف غامضة في 8 مارس 2014، والمطالبة بتجديد أعمال البحث.

وفي 8 مارس 2014، اختفت الطائرة التي كانت متجهة من كوالالمبور إلى بكين، وعلى الرغم من انتشال قطع حطام في وقت لاحق في المحيط الهندي، يبدو أنها تعود إليها، لم يتم العثور على أثر للأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم 239 شخصا، ثلثاهم صينيون.

المصدر: RT