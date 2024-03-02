بعد تصريحاته عن أوكرانيا.. متظاهرون فرنسيون :"ماكرون! اذهب إلى أوكرانيا بنفسك"

شهدت العاصمة الفرنسية تظاهرة احتجاجاً على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي لم يستبعد فيها إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا.

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم لتصريحات ماكرون حول إمكانية إرسال الجيش للمشاركة في الصراع الأوكراني، ورفع المتظاهرون شعارات ضد السياسة التي ينتهجها الرئيس الفرنسي وهتافات مثل: "ماكرون، اذهب إلى أوكرانيا بنفسك!".

▶️ Une manifestation a eu lieu à Paris contre l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. C'est ce qu'a rapporté un correspondant de TASS depuis les lieux de l'événement.



Les manifestants portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire: “Nous ne voulons pas mourir../⬇️ pic.twitter.com/WIlCMYvVZF — ☭🇷🇺RussieInfos🥰☭ (@RussieInfos) March 2, 2024

وتم تنظيم التظاهرة وسط باريس، بناء على دعوة من حزب الوطنيين الذي يتزعمه فلوريان فيليبو، ومسيرة "من أجل السلام". ودعا المتظاهرون إلى استخدام المادة 35 من الدستور الفرنسي، التي تلزم البرلمان بدراسة أي مبادرات تتعلق بدخول حرب.

وكتب زعيم حزب "الوطنيين" فيليبو، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي قبيل انطلاق التظاهرة: "نقول لماكرون وكل محبي الحرب العالمية الثالثة، وكل المجانين الذين يرون في كل شيء مؤامرة روسية ... دعونا ندافع عن السلام وفرنسا الحرة".

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الفرنسي في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا في باريس أنه تقرر "إنشاء تحالف" لتوجيه "ضربات في العمق" وبالتالي لتزويد أوكرانيا بـ "صواريخ وقنابل متوسطة وطويلة المدى".

كذلك لم يستبعد الرئيس الفرنسي إمكانية إرسال قوات عسكرية غربية للمشاركة في الصراع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي