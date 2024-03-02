ترامب: الولايات المتحدة تعرضت للمهانة على المسرح العالمي في عهد بايدن

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعرضت للمهانة على الساحة العالمية بقيادة رئيس البلاد جو بايدن.

وقال ترامب في خطاب مسجل نشر على شبكة "تروث سوشال" الاجتماعية: "أمريكا ضعيفة وقد تعرضت للمهانة في الساحة الدولية، وجو بايدن المحتال وضعنا على حافة حرب عالمية ثالثة".

وبحسب الرئيس السابق، تشهد الولايات المتحدة حالة من الفوضى، والبلاد يتم تدميرها، والاقتصاد الأمريكي منهار بسبب كارثة التضخم.

وأضاف "سنقول للمحتال جو بايدن: جو، أنت مطرود. لقد كنتَ رئيسا فظيعا".

ويدلي ترامب بشكل متكرر بتصريحات قاسية بحق الزعيم الأمريكي الحالي. فقد سبق له أن صرح علنا بأن بايدن خاضع لسيطرة الفاشيين، وهو صاحب أدنى قدرة فكرية على الإطلاق بين الرؤساء، وهو غير مؤهل لمنصبه وغير قادر حتى على الصعود إلى المنصة بمفرده للظهور أمام الجماهير.

المصدر: ريا نوفوستي