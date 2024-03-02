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بغداد: واشنطن اعتذرت على عدم إبلاغنا مسبقا بالغارات الجوية

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بغداد: واشنطن اعتذرت على عدم إبلاغنا مسبقا بالغارات الجوية
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قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن واشنطن قدمت اعتذارا لبغداد على عدم إبلاغها مسبقا بالغارات الجوية على الأراضي العراقية مطلع فبراير الماضي.

وأضاف الوزير على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي: "في الواقع، لم تحذر واشنطن العراق خلال الهجمات على قوات الأمن العراقية، واعتذر الممثل الرسمي في الولايات المتحدة فيما يتعلق بهذا الموقف".

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واعترف منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة لم تخطر الحكومة العراقية مسبقا بنيتها شن غارات جوية على البلاد في 3 فبراير، واعتذر عن الخطأ.

وقالت الولايات المتحدة في أوائل فبراير إنها ضربت أكثر من 85 هدفا تابعا لقوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والقوات المرتبطة به في العراق وسوريا. ووصفت واشنطن ذلك بأنه رد على الهجوم على قاعدة أمريكية في الأردن نهاية يناير.

المصدر: نوفوستي

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