انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية الإيرانية وبدء فرز الأصوات بشكل مباشر

أغلقت صناديق الاقتراع في إيران أبوابها وباشرت اللجان فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية بدورتها الـ12، وانتخابات مجلس خبراء القيادة في دورتها الـ6.

ووفقا لوكالة "مهر" الإيرانية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 41%، وفي طهران تحديدا بلغت 24%، وتم بث سير عملية فرز الأصوات عبر القنوات التلفزيونية بشكل مباشر لأول مرة في تاريخ إيران.

كما بلغت نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات 43% في سيستان وبلوشستان و40% في مشهد و55% في أيلام و50% في قم و47% في لُرستان و50% في أردبيل و30% في ألبُرز و40% في كرمانشاه".

وبحسب وزارة الداخلية الإيرانية، يبلغ عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة في الدورة الحالية الحالية 61 مليونا و172 ألفا و298 شخصا، في حين يبلغ إجمالي عدد المرشحين 15 ألفا و200 مرشح لانتخابات مجلس الشورى و144 مرشحا لانتخابات مجلس خبراء القيادة.

ويتنافس مرشحو هذه الانتخابات على 290 مقعدا في مجلس الشورى الإسلامي و88 مقعدا في مجلس خبراء القيادة، وفقًا لوزارة الداخلية.

المصدر: مهر