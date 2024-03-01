إيران تشهد انتخابات تشريعية وخامنئي أول المصوتين (فيديو)

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في إيران للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية بدورتها الـ12، وانتخابات مجلس خبراء القيادة في دورتها الـ6.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن "التصويت لانتخاب الدورة 12 لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، بدأ بأمر من وزارة الداخلية".

وبحسب وزارة الداخلية الإيرانية، يبلغ عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة في الدورة الحالية الحالية 61 مليونا و172 ألفا و298 شخصا، في حين يبلغ إجمالي عدد المرشحين 15 ألفا و200 مرشح لانتخابات مجلس الشورى و144 مرشحا لانتخابات مجلس خبراء القيادة.

ويتنافس مرشحو هذه الانتخابات على 290 مقعدا في مجلس الشورى الإسلامي و88 مقعدا في مجلس خبراء القيادة، وفقًا لوزارة الداخلية.

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات: "أوصي الشعب الإيراني بأن يتنافس بالأعمال الجيدة"، لافتا إلى أن "العالم ينظر إلى هذه الانتخابات ويترصدها من الأصدقاء والأعداء".

وأضاف: "أوصى المواطنين بانتخاب عدد الأسماء كما هي محددة في كل مركز انتخابي لا أكثر ولا أقل"، مؤكدا أن "العالم ينظر إلينا ليرى ماذا ستفضي إليه الانتخابات في إيران وأرجو أن نسعد الأصدقاء ونحبط مآرب العدو".

من جهته، قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن "كل صوت يدلي به المواطن هو بمثابة صاروخ يطلق نحو قلب الأعداء"، مشددا على أن "أصواتنا تبعث الأمل لدى جبهة المقاومة وتحبط الأعداء وتثير اليأس فيهم".

وكانت الدعاية الانتخابية قد جرت لفترة أسبوع انتهت في الساعة الثامنة من صباح أمس الخميس أي قبل 24 ساعة من انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات.

وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في فور الانتهاء من فرز الأصوات، فيما يتم الإعلان بالتدريج عن النتائج بدءا من يوم غد السبت في حين ستعلن النتائج النهائية خلال أسبوع على أقصى تقدير.

وحتى الآن، جرت 11 دورة انتخابية لمجلس الشورى الإسلامي، بعد الثورة الإسلامية وتأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران.

وتعد نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية من أعلى المستويات في دول العالم، وكانت أعلى نسبة مشاركة هي الخامسة في 1996 بنسبة 71.1 بالمائة وأدناها هي السابعة التي جرت في 2020، بنسبة مشاركة 42.57 بالمائة.

المصدر: "سبوتنيك" + RT