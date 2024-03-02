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بايدن يمتنع عن التعليق عن إمكانية إطلاق مفاوضات مع بوتين بشأن أوكرانيا

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بايدن يمتنع عن التعليق عن إمكانية إطلاق مفاوضات مع بوتين بشأن أوكرانيا
Sputnik
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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امتنع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن التعليق على إمكانية إجراء اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلى آفاق التفاوض لحل الأزمة حول أوكرانيا.

وفي معرض جوابه عن سؤال صحفي ما إذا كان قد حان الوقت لإطلاق مفاوضات مع بوتين حول أوكرانيا قال بادين: "مع بوتين؟ في أوكرانيا؟".

هذا وقد أعلنت القيادة الروسية باستمرار أن موسكو مستعدة للتفاوض حول أوكرانيا، ولكن مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض والمصالح الأمنية الروسية.

كذلك أكدت أن "انتصار الغرب" على روسيا ضرب من الوهم ومن يعرف التاريخ والجغرافيا يمكنه التمعّن، وأن الاتفاقات الأمنية بين الغرب وكييف استمرار لمسرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الهزلي.

المصدر: وكالات

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