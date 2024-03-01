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الرئيس الكولومبي: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعمان قصف المدنيين في غزة

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الرئيس الكولومبي: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعمان قصف المدنيين في غزة
Legion-Media
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قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعمان قصف المدنيين في قطاع غزة، ويجب وقف الإبادة الجماعية.

قال الرئيس هذا خلال الكلمة التي ألقاها أمام قمة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مضيفا: إن ألمانيا تدعم الإبادة الجماعية، وفرنسا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة جميعهم يدعمون إسقاط القنابل على المدنيين.

وقال: "من الضروري أن يوقف المجتمع (العالمي) هذه الإبادة الجماعية، وإلا فإن ما حدث في أوروبا في 1939-1945 سيتكرر.

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وفي وقت سابق، علق بيترو على الأنباء عن قيام إسرائيل بإطلاق النار على المدنيين في قطاع غزة أثناء توزيع المساعدات الإنسانية، قائلا: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤول شخصيا عن عمليات القتل، وكولومبيا أوقفت جميع مشتريات الأسلحة من إسرائيل.

المصدر: ريا نوفوستي

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