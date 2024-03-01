لافروف يرد بـ"ضحكة" على سؤال حول ماكرون (فيديو)

أثار سؤال صحفي حول تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي لم يستبعد فيها إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، ضحك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وأثار طلب صحافية من لافروف التعليق على إرسال قوات حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، وهو ما تحدث عنه ماكرون في وقت سابق، ضحك لافروف دون أن يبدي رأيه.

“Hahahah”



Russian Minister of Foreign Affairs Sergey Lavrov laughed off a question regarding the French president’s remarks on Ukraine during the Antalya Diplomacy Forum pic.twitter.com/QVoeIPgECp — TRT World (@trtworld) March 1, 2024

وقال الرئيس الفرنسي بداية الأسبوع الجاري أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

وفي وقت لاحق ذكرت صحيفة "لوموند" أن فرنسا تدرس إرسال قوات خاصة ووحدات أخرى إلى أوكرانيا.

المصدر: RT