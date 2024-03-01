الأمن الروسي يعتقل عميلين لكييف خططا لأعمال إرهابية في القرم (فيديو)

أعلن الأمن الفدرالي الروسي اعتقال رجل وامرأة جندتهما الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ أعمال إرهابية في شبه جزيرة القرم الروسية.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان الأمن الروسي أن أحد سكان مدينة سيمفيروبول من مواليد عام 1984 خطط بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ عمل إرهابي في أحد مواقع النقل في جمهورية القرم، وتخابر مع نظام زيلينسكي في مايو 2023 قبل تفجير خط للسكك الحديدية في سيمفيروبول.

وأضاف البيان: "كما تم اعتقال امرأة من مواليد عام 1986 تحمل الجنسيتين الروسية والأوكرانية وتم تجنيدها من استخبارات كييف لتنفيذ عمل إرهابي في سيفاستوبول استهدف عسكريا في أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول".

المصدر: نوفوستي