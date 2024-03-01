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مصرع 43 شخصا جراء حريق بمجمع تجاري في بنغلاديش

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مصرع 43 شخصا جراء حريق بمجمع تجاري في بنغلاديش
AP
دكا، بنغلاديش، 1 مارس 2024
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لقي ما لا يقل عن 43 شخصا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح جراء حريق بمجمع تجاري من 6 طوابق في دكا عاصمة بنغلاديش.

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وقال وزير الصحة في بنغلاديش سامانتا لال سين إن الحريق اندلع في وقت متأخر من أمس الخميس في المبنى الواقع بمنطقة طريق بيلي في دكا.

وأضاف أن أفراد الإطفاء أنقذوا الناجين وانتشلوا الجثث، مؤكدا أنه بحلول وقت مبكر من يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) توفى ما لا يقل عن 43 شخصا ويجري علاج 22 آخرين.

من جهتهم قال أفراد الإطفاء إن الحريق اندلع في مطعم شعبي بالطابق الأول من المبنى، وإنه حاصر العديد من الأشخاص.

المصدر: أ ب

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