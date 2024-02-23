مصرع 4 أشخاص وفقدان 20 آخرين في حريق في مدينة فالنسيا الإسبانية (فيديو)

أفادت صحيفة Levante الإسبانية نقلا عن خدمات الطوارئ بأن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وفُقد 20 آخرين في حريق اندلع في مبنى شاهق في مدينة فالنسيا الإسبانية.

وبدأ الحريق في مبنى مكون من 14 طابقا في منطقة كامبانار في الطابق الرابع، لكنه استمر في الانتشار وانتشر في المبنى بأكمله.

وقال خورخي سواريز نائب رئيس خدمات الطوارئ في مدينة فالنسيا إن 4 أشخاص لقوا حتفهم في الحريق.

والتقطت طائرات مسيّرة صورا لجثث الضحايا. ولا يزال الوصول إلى المبنى غير ممكن بعد، بسبب الحريق، ولا يستبعد رجال الإنقاذ احتمال انهياره.

ووصفت الصحيفة في وقت سابق الحريق بأنه الأسوأ في تاريخ فالنسيا.

المصدر: نوفوستي