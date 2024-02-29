الجمهوريون في الكونغرس يتهمون الديمقراطيين بالترويج لدعاية زيلينسكي

اتهم عضو الكونغرس الجمهوري مات روزندال خصومه الديمقراطيين بنشر دعاية مؤيدة لأوكرانيا بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين، والتي كان ينبغي إنفاقها على حل المشاكل الداخلية الأمريكية.

وكتب على منصة "إكس": "ممثلو الجانب الآخر (الحزب الديمقراطي) يهدرون أموال دافعي الضرائب على الدعاية لفلاديمير زيلينسكي وحدودنا مفتوحة على مصراعيها، والديون الخارجية آخذة في الارتفاع. نحن بحاجة إلى وضع أمريكا أولا".

وجاء تصريح روزندال ردا على رسالة من عضو الكونغرس الديمقراطي جورج نيكل، الذي ذكر أن "الجمهوريين في الكونغرس يسلمون أوكرانيا لروسيا"، لعدم رغبتهم في الموافقة على طلب البيت الأبيض تقديم مساعدة جديدة لكييف. وأرفق المشرع علما أبيض بهذه الرسالة ودعا المعارضين للتلويح به في الكونغرس.

لم يؤيد الكونغرس بعد طلب إدارة بايدن بتخصيص 60 مليار دولار جديدة لكييف، نظرا لموقف الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب. وانتهت الحزمة المالية المخصصة سابقا في ديسمبر من العام الماضي، وتستمر أجزاء من حزم المساعدات العسكرية المعلن عنها سابقا بالوصول إلى أوكرانيا تنفيذا لعقود سابقة.

وشددت روسيا مرارا على أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية السلمية للأزمة، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

المصدر: RT