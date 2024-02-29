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رئيس وزراء بولندا: وارسو لا تستبعد فرض حظر على استيراد المواد الغذائية من روسيا وبيلاروسيا

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رئيس وزراء بولندا: وارسو لا تستبعد فرض حظر على استيراد المواد الغذائية من روسيا وبيلاروسيا
Legion-Media
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قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن بلاده لا تستبعد امكانية فرض حظر على استيراد المنتجات الزراعية من روسيا وبيلاروسيا، بعد دراسة التجربة اللاتفية التي اتخذت هذا القرار.

قال رئيس الوزراء البولندي بعد جلسة مباحثات عقدها مع رئيسة حكومة لاتفيا إيفيكا سيلينا: "سندرس بعناية قرار لاتفيا بشأن فرض الحظر، ولا أستبعد أن تتخذ بولندا نفس الإجراء".

وفقاً لتوسك مشكلة فائض الغذاء والحبوب في بولندا وأوروبا، ومشكلة المنافسة غير المتكافئة، لا تتعلقان فقط باستيراد الغذاء والحبوب من أوكرانيا.

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وأضاف رئيس الوزراء البولندي: "قلة من الناس يدركون أن السوق الأوروبية تتزعزع بسبب المنتجات القادمة من روسيا وبيلاروسيا".

في منتصف فبراير اتخذت لاتفيا قرارا بحظر استيراد المنتجات الغذائية من روسيا وبيلاروسيا. وبذلك تكون لاتفيا هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض مثل هذه القيود.

وتواجه بولندا ودول اوروبية أخرى مشكلة فائض المنتجات الزراعية بسبب التسهيلات التي منحها الاتحاد لمنتجات الزراعية والحبوب الأوكرانية الأقل سعرا، ما تسبب بتراجع مبيعات المزارعين البولنديين وتكدس المنتجات الزراعية البولندية.

المصدر: تاس

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