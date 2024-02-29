بريطانيا تمول حماية اليهود من معاداة السامية بـ72 مليون جنيه إسترليني

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن تعهد بقيمة 72 مليون جنيه إسترليني لصندوق أمن المجتمع Community Security Trust لحماية اليهود.

وصندوق أمن المجتمع هو مؤسسة خيرية مكرسة لحماية اليهود من معاداة السامية، وقد أفاد سابقا بأن حوادث معاداة السامية في المملكة المتحدة وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 40 عاما تقريبا في عام 2023 وسط تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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وقال سوناك في العشاء السنوي لـ CST يوم أمس الأربعاء: "ألتزم بما لا يقل عن 18 مليون جنيه إسترليني سنويا على مدى السنوات الأربع المقبلة، لحماية مجتمعنا اليهودي". وقد نشر نص خطاب رئيس الوزراء على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية.

وكما أشارت "سكاي نيوز"، سيتم استخدام الأموال لتوفير حراس الأمن، وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الإنذار في الأماكن التي يزورها أفراد الجالية اليهودية، حيث قال رئيس الوزراء إنه سيواصل الجهود لضمان سلامة اليهود الذين يعيشون في بريطانيا ومكافحة معاداة السامية. في الوقت نفسه، أدان سوناك تزايد حالات التهديد والترهيب التي يواجهها السياسيون البريطانيون بشكل متزايد.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أعلنت في وقت سابق عن تخصيص 31 مليون جنيه إسترليني لتعزيز الإجراءات الأمنية للنواب وسط تزايد التهديدات للسياسيين لتعزيز الإجراءات الأمنية للنواب وسط تزايد التهديدات للسياسيين بسبب الوضع في الشرق الأوسط. وذكرت صحيفة "التايمز" أن بعض البرلمانيين تعرضوا للترهيب من قبل "متطرفين إسلاميين"، وأشارت إلى التهديد المتزايد من قبل اليمين المتطرف، فيما قال النائب عن حزب المحافظين مايك فرير، إنه سيغادر البرلمان وسط مخاوف على سلامته.

المصدر: نوفوستي