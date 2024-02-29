"تايمز": سوناك يؤجل تعيين رئيس جديد للأركان العامة البريطانية

أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية بأن رئيس الوزراء ريشي سوناك قرر تأجيل تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية.

وحسب الصحيفة، فإن الأميرال توني راداكين، الذي كان من المتوقع أن يترك المنصب في نوفمبر 2024، سيبقى رئيسا للأركان لفترة عام آخر، أي حتى خريف 2025 على الأقل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ريشي سوناك اتخذ هذا القرار تقديرا لأداء راداكين في ما يتعلق بدعم أوكرانيا. ويقال إنه لعب دورا أساسيا في إعداد الاستراتيجية الأوكرانية في البحر الأسود.

وقالت مصادر "تايمز" كذلك إنه أدى مهمة جيدة كوسيط في المفاوضات بين القيادة العسكرية الأمريكية وأوكرانيا في الصيف الماضي.

يذكر أن توني راداكين البالغ 58 عاما من العمر يترأس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية منذ نوفمبر 2021، وهو أول ممثل للقوات البحرية في هذا المنصب.

المصدر: صحيفة "تايمز"