ليبرمان: نتنياهو سيبيع أمن إسرائيل لتجنب الفشل الأخطر في التاريخ

قال عضو الكنيست الإسرائيلي رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيقود الانتخابات الإسرائيلية بين شهري يونيو وسبتمبر.

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وأضاف ليبرمان في كلمة له خلال مؤتمر سوق رأس المال الذي عقدته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية بالتعاون مع صناديق "كيسم" و"بيت الاستثمار فينيكس"، إن "عملية صنع القرار لديه سياسية بحتة، كل الاعتبارات وكل ما يوجهه هو مجرد اعتبارات سياسية وبقاء شخصي ومسألة إرثه، كل شيء آخر ليس مثيرا للاهتمام".

وأكد أن نتنياهو ومن أجل تجنب الفشل الأخطر في تاريخ إسرائيل المتمثل في إرثه التاريخي، فإنه "سيبيع أمن إسرائيل".

وكان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق عاموس جلعاد، قد قال إن نتنياهو مستعد لكشف الأسرار والمساس بأمن الدولة.

المصدر: "معاريف"