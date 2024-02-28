بوتين يؤكد أهمية علاقات التحالف الاستراتيجي مع أذربيجان

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحية للمشاركين بالملتقى الإقليمي الروسي الأذربيجاني الـ12 أن التعاون بين مناطق البلدين يقدم مساهمة كبيرة في تعزيز الثقة والتفاهم بين شعبيهما.

وقال بوتين في برقيته التي نشر نصها على موقع الكرملين الإلكتروني اليوم الأربعاء: "يعتبر التعاون الإقليمي عنصرا هاما في الشراكة والتحالف الاستراتيجي الروسي الأذربيجاني، ويسهم بقسط كبير في تعزيز الثقة والتفاهم المتبادل بين شعبينا، ويوسع الفرص لتعزيز التجارة والاستثمار والعلاقات الإنسانية ذات المنفعة المتبادلة، ويهيء الظروف لزيادة رفاهية مواطني البلدين".

وأشار بوتين إلى أن دورات المنتدى التي "أصبحت تقليدا جيدا، توفر حوارا مباشرا بين ممثلي الهيئات الحكومية والدوائر العامة والعلمية والتجارية حول قضايا االساعة للتعاون الأقاليمي".

وأضاف الرئيس الروسي أن جدول أعمال المنتدى هذا العام "حافل وهادف"، وينصب التركيز على مختلف جوانب تطوير التعاون في مجالات الصناعة والزراعة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع المشتركة لحماية البيئة.

وانطلقت فعاليات النسخة الـ12 من الملتقى الروسي الأذربيجاني الإقليمي بمدينة مينرالنيه فودي الروسية بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بالتعاون مع وكالة الدولة لتشجيع الصادرات والاستثمارات "أذبرومو" الأذربيجانية.

وتعقد على هامش الملتقى دورات الأعمال في صيغ الأعمال إلى المستهلك (B2C) والأعمال التجارية إلى الأعمال (B2B) والأعمال التجارية إلى الحكومة (B2G).

المصدر: RT + "أذرتاج"