بوتين يهنئ علييف على فوزه بالانتخابات الرئاسية في أذربيجان

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأذربيجاني إلهام علييف على فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا في البلاد، متمنيا له تحقيق نجاحات جديدة في عمله كرئيس لأذربيجان.

وأفاد بيان المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس بوتين وخلال محادثة هاتفية، هنأ نظيره الأذربيجاني علييف بحرارة على فوزه المقنع، وتمنى له نجاحا جديدا في عمله في توليه هذا المنصب الرفيع. بحسب بيان الكرملين.

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يذكر أنه تم إرسال برقية تهنئة أيضا إلى الرئيس علييف.

في وقت سابق، أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الأذربيجانية مظهر باناخوف، تصدر الرئيس إلهام علييف نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة التي شهدتها الجمهورية، حيث حصل على نسبة 92.05% من أصوات الناخبين، وذلك بعد فرز أكثر من 93% من بطاقات الاقتراع.

هذا ويتولى علييف البالغ من العمر 62 عاما، السلطة في أذربيجان منذ أكثر من 20 عاما، وهذه دورته الانتخابية الخامسة.

وأمر بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في ديسمبر الماضي بعد وقت قصير من استعادة حكومته إقليم قره باغ في عملية عسكرية خاطفة ضد القوات الأرمنية.

وصرح علييف في يناير الماضي بأنه يريد أن تكون الانتخابات "بداية حقبة جديدة تتمتع خلالها أذربيجان بالسيطرة الكاملة على أراضيها".

المصدر: RT