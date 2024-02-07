أذربيجان تشهد انتخابات رئاسية مبكرة وعلييف يدلي بصوته في قره باغ (فيديو)

تشهد أذربيجان اليوم الأربعاء الانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان التي يتنافس فيها 7 مرشحين بينهم الرئيس إلهام علييف، الذي صوت في إقليم قره باغ.

وأدلى إلهام علييف وزوجته بصوتيهما في مدينة هانكيندي (ستيباناكيرت) في إقليم قره باغ.

إقرأ المزيد

ويبلغ عدد الناخبين في أذربيجان حوالي 6.5 مليون شخص، ويمكنهم الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 6.3 ألف مركز اقتراع في أنحاء البلاد.

كما تم افتتاح 49 مركز اقتراع للمواطنين المقيمين في الخارج، واعتماد 49 منظمة دولية و800 مراقب من 70 دولة بينها روسيا.

ويتولى علييف البالغ من العمر 62 عاما، السلطة في أذربيجان منذ أكثر من 20 عاما، وهذه دورته الانتخابية الخامسة.

وأمر بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في ديسمبر الماضي بعد وقت قصير من استعادة حكومته إقليم قره باغ في عملية عسكرية خاطفة ضد القوات العرقية الأرمنية.

وصرح علييف في يناير الماضي بأنه يريد أن تكون الانتخابات "بداية حقبة جديدة تتمتع خلالها أذربيجان بالسيطرة الكاملة على أراضيها."

فيما يشير محللون إلى أن علييف قدم موعد الانتخابات من أكتوبر عام 2025 للاستفادة من شعبيته المتزايدة بعد الهجوم الناجح.

المصدر: نوفوستي