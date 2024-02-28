بعثة الأمم المتحدة تبدأ انسحابها التدريجي من الكونغو الديمقراطية

تبدأ بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأربعاء، انسحابها من البلاد بناء لطلب كينشاسا التي تعتبرها غير فعالة، مع تسليمها رسميا أولى قواعدها شرقا للسلطات المحلية.

وبعد مهمة بدأت قبل 25 عاما، أعلن مجلس الأمن الدولي في ديسمبر قراره سحب القوة الأممية "مونوسكو" على الرغم من مخاوفه بشأن تصاعد العنف في شرق الكونغو.

ولا تزال بعثة الأمم المتحدة التي تضم حاليا 15 ألف جندي من قوات حفظ السلام، منتشرة في المقاطعات الثلاث الأكثر اضطرابا في المنطقة، أي جنوب وشمال كيفو وإيتوري.

وأكدت الأمم المتحدة وكينشاسا أنهما تريدان أن يكون الانسحاب "منظما ومسؤولا ومستداما"، وبالتالي تم اعتماد "خطة فك ارتباط" من ثلاث مراحل.

وتنص المرحلة الأولى على انسحاب الجنود وعناصر الشرطة في البعثة الأممية من جنوب كيفو بحلول 30 أبريل على أن ينسحب عناصرها المدنيون في 30 يونيو.

ومن المفترض أن تغادر قوة الأمم المتحدة قواعدها الـ14 في الإقليم قبل مايو وتسلمها إلى قوات الأمن الكونغولية.

المصدر: أ ف ب