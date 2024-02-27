كارلسون: المحامون حذروني من إمكانية توقيفي في الولايات المتحدة بسبب المقابلة مع بوتين

قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون إن محاميه حذروه من إمكانية توقيفه في الولايات المتحدة بسبب مقابلته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار كارلسون في حديث مع المدون ليكس فريدمان على "يوتيوب" إلى أن "المحامين، وهم يعملون في إحدى أكبر الشركات للخدمات القانونية، تحدثوا قبل مغادرتي حول أن الحكومة الأمريكية قد توقفني لانتهاك العقوبات في حال قمت بذلك (إجراء المقابلة)".

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وأعرب كارلسون عن إنزعاجه من ذلك.

وأضاف أن كبير محاميه قال له إن "الكثير سيتوقف على الأسئلة التي سأطرحها على بوتين"، محذرا من إمكانية توقيفه بعد العودة.

وأكد كارلسون أنه لم يشعر بالخطر أثناء وجوده في روسيا.

يذكر أن مقابلة كارلسون مع بوتين نشرت فجر 9 فبراير الجاري، وكانت تتمحور حول النزاع في أوكرانيا وعلاقات روسيا مع الولايات المتحدة والناتو.

المصدر: نوفوستي