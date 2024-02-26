صحيفة عبرية تكشف تفاصيل خطة تل أبيب الجديدة بشأن مستوطنات غلاف غزة

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيليين يعملان على توسيع مشروع جديد من أجل حماية مستوطنات غلاف غزة.

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وأضافت الصحيفة أن هذه التوسعات تتمثل في إنشاء عشرات المجمعات لقوات الأمن الإسرائيلية داخل المستوطنات.

وتهدف هذه الخطوة لإعادة سكان مستوطنات غلاف غزة إلى منازلهم وتعزيز شعورهم بالأمان وتشجيعهم على العودة إليها دون خوف.

وذكرت "إسرائيل هيوم" أن هذا مشروع مشترك بين القيادة الجنوبية وقسم الهندسة والبناء ووحدة الاستيطان في وزارة الدفاع وبرنامج "ماغن إسرائيل" في الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت أنه سيتم إنشاء مجمعات سكنية للقوات العسكرية في 45 تجمعا سكنيا بغلاف غزة لتأمينها، وهذه المجمعات ستضم غرف معيشة وغرف طعام ومطابخ صغيرة وخزائن ملابس وغرف غسيل.

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وبينت أن العمل بدأ هذه الأيام في أول ثلاث مستوطنات وهي جبرعام، ويخيني، وأور هنار، وستتوسع الأعمال في المستقبل القريب لتشمل مستوطنات أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل أطلقت على مشروع بناء مجمعات الجنود "استعادة الروح".

وأكدت في السياق أن تل أبيب أنهت مؤخرا توزيع المعدات على الوحدات الاحتياطية الأسلحة والسترات الواقية المصنوعة من السيراميك والزي الرسمي والأحذية والخوذات.

كما اشترت وزارة الدفاع بالتعاون مع قسم التخطيط وقيادة الجبهة الداخلية وبطلب منه، أكثر من 200 مركبة أمنية مصفحة لقوات حماية المستوطنات في غلاف غزة، وفي الشمال وفي الضفة الغربية.

المصدر: صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية