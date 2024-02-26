باريس تجدد "دعمها الواضح والمستمر" للمقترح المغربي حول نزاع الصحراء الغربية

جدد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه يوم الاثنين عقب مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، دعم باريس "الواضح والمستمر" للمقترح الذي يقدمه المغرب حول الصحراء الغربية.

وقال سيجورنيه في مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع بوريطة: "نعرف إنه رهان وجودي بالنسبة للمغرب"، معلنا أيضا عن "اقتراح باريس إقامة شراكة للثلاثين عاما المقبلة مع المغرب".

وأضاف: "بإمكان المغرب أن يعول على الدعم الواضح والمستمر لفرنسا لخطته للحكم الذاتي، كما سبق وأن قلنا ذلك وسأكرره اليوم ربما بقوة أكبر، لقد حان الوقت للتقدم، سأسهر على ذلك شخصيا".

كما أشار إلى أن فرنسا تريد "مواكبة التنمية" في المنطقة، التي تسيطر المملكة على غالبيتها، "دعما للجهود المغربية" في هذا الصدد.

ووصل سيجورنيه إلى الرباط مساء الأحد قبل أن يستقبله بوريطة الاثنين، في مسعى لتحسين العلاقات بين البلدين بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية.

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من جهته أكد وزير الخارجية المغربي أن "العلاقة المغربية الفرنسية يجب أن تتجدد وتتطور وفق مبادئ الاحترام المتبادل والطموح والتنسيق، وعلاقات دولة لدولة".

فيما أكد أن الجانبين تطرقا للتحضير لسلسلة من الزيارات الوزارية الثنائية في الفترة المقبلة.

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المصدر: "أ ف ب"