 
مباشر

بوغدانوف يبحث تسوية قضية الصحراء مع وفد "البوليساريو"

أخبار العالم العربي

بوغدانوف يبحث تسوية قضية الصحراء مع وفد
Sputnik Russian Foreign Ministry
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uce5

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف تسوية قضية الصحراء مع وفد جبهة "البوليساريو" برئاسة خطري ادوه.

إقرأ المزيد
مباحثات بين لعمامرة ودي ميستورا في روما عن
مباحثات بين لعمامرة ودي ميستورا في روما عن "الصحراء"

وجاء في بيان للخارجية الروسية، يوم الجمعة، أن الجانبين "تبادلا الآراء بشأن تسوية قضية الصحراء"، وأن ممثلي الجبهة أفصحوا عن تقييماتهم لتطور الأوضاع في منطقة الصحراء، والمشاكل التي تعرقل تفعيل العملية السياسية.

وأضاف البيان أن الجانب الروسي "أكد موقفه المبدئي بشأن ضرورة تهيئة الظروف لإيجاد الحلول السياسية المقبولة بالنسبة لطرفي النزاع المعترف بهما دوليا، المغرب وجبهة "البوليساريو"، على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الشأن ودعما لعمل بعثة الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في الصحراء".

المصدر: RT

 

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: مئات الصواريخ الروسية الجوابية ستمحو العدو المهاجم لحظة قيامه بالاعتداء