بوغدانوف يبحث تسوية قضية الصحراء مع وفد "البوليساريو"

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف تسوية قضية الصحراء مع وفد جبهة "البوليساريو" برئاسة خطري ادوه.

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وجاء في بيان للخارجية الروسية، يوم الجمعة، أن الجانبين "تبادلا الآراء بشأن تسوية قضية الصحراء"، وأن ممثلي الجبهة أفصحوا عن تقييماتهم لتطور الأوضاع في منطقة الصحراء، والمشاكل التي تعرقل تفعيل العملية السياسية.

وأضاف البيان أن الجانب الروسي "أكد موقفه المبدئي بشأن ضرورة تهيئة الظروف لإيجاد الحلول السياسية المقبولة بالنسبة لطرفي النزاع المعترف بهما دوليا، المغرب وجبهة "البوليساريو"، على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الشأن ودعما لعمل بعثة الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في الصحراء".

المصدر: RT