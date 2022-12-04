مباحثات بين لعمامرة ودي ميستورا في روما عن "الصحراء"

التقى وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، رمطان لعمامرة، بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، بالعاصمة الإيطالية روما.

واجتمع لعمامرة بالمبعوث الأممي إلى الصحراء، على هامش مشاركته في أعمال النسخة الثامنة للحوار المتوسطي رفيع المستوى في روما.

وتباحث الطرفان حول مستجدات الوضع المتعلق بقضية الصحراء، على ضوء القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي شهر أكتوبر الماضي، والذي أكد على ضرورة انخراط كافة الأطراف المعنية بهذا النزاع الإقليمي، في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة بمشاركة كل الأطراف بما فيها الجزائر.

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المصدر: صحيفة المساء