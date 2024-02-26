الدفاع الروسية: قواتنا حررت بلدة جديدة وحسنت مواقعها على عدة محاور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها حررت بلدة لاستوتشكينو الواقعة على محور أفدييفكا، كما أنها حسنت مواقعها على عدة محاور، فيما خسر العدو نحو 1175 جنديا خلال يوم.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز من تضمنه:

صد 7 هجمات وهجومين مضادين للعدو على محور كوبيانسك، وشملت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 145 عسكريا ودبابة و3 مركبات ومدفع M777 أمريكي الصنع واثنين من المدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا"

على محور دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر ملائمة، كما صدت ثلاث هجمات، وخسر العدو أكثر من 420 عسكريا وناقلتي جند مدرعتين و4 مركبات ومدفع M777 ومحطة مضادة للبطاريات

على محور أفدييفكا، حررت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" بلدة لاستوتشكينو وواصلت تحسين وضعها على الخط الأمامي، كما صدت هجومين و6 هجمات مضادة للعدو الذي خسر نحو 410 جنود ودبابة و3 عربات مشاة قتالية و4 عربات قتالية مدرعة و20 مركبة ومدفع هاوتزر "دي-30"

على محور جنوب دونيتسك سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على خطوط ومواقع أكثر ملائمة، وصدت هجومين، وشملت خسائر العدو نحو150 عسكريا و5 عربات قتالية مدرعة و4 مركبات إضافة إلى محطة للحرب الإلكترونية

على محور خيرسون خسرت القوات الأوكرانية نحو50 جنديا ودبابة وعربتين قتاليتين مدرعتين و9 مركبات ومدافع هاوتزر "دي-20" وراجمة صواريخ "غراد"

إصابة منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات من طراز NASAMS نرويجية الصنع، بالإضافة إلى قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 107 مناطق

إسقاط صاروخي كروز من طراز Storm Shadow، و5 صواريخ من نظام HIMARS وتدمير 62 طائرة بدون طيار أوكرانية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية