بيسكوف: إنهاء الدنمارك للتحقيق في الهجوم الإرهابي على "السيل الشمالي" أمر مذهل

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن قرار شرطة الدنمارك وقف التحقيق في التخريب الذي تعرضت له خطوط نقل الغاز "السيل الشمالي"، يثير الذهول.

وشدد ممثل الكرملين على أن الوضع في هذا المجال، بات عبثيا ويقترب من اللامعقول.

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وأضاف بيسكوف: "بالطبع الوضع أقرب إلى العبث. فمن ناحية، يطرحون أمامنا هذا التخريب المتعمد، ومن ناحية أخرى، لا يوجد أي تقدم لاحق. الوضع في هذه القضية واضح للغاية لدرجة أنه لا يمكن للمرء إلا أن يعبر عن الدهشة المطلقة".

وأكد بيسكوف أن روسيا ستراقب التحقيقات في أعمال التخريب التي تعرضت خطوط "السيل الشمالي"، وستستخدم قدراتها للحصول على بيانات بشأنها.

وفي وقت سابق، أعلنت الدنمارك وقف تحقيقها في الانفجارات التي وقعت عام 2022 بخط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، معتبرة أنه ليس لديها "الأسس الضرورية" لمباشرة التحقيقات الجنائية.

وقالت الشرطة الدنماركية في بيان لها اليوم الاثنين إنه "استنادا إلى التحقيق، يمكن للسلطات أن تخلص إلى أن تخريب خطوط أنابيب الغاز كان متعمدا. وفي الوقت نفسه، تعتبر أنه ليس هناك الأساس الضروري لمواصلة تحقيق جنائي في الدنمارك.. ولذلك قررت شرطة كوبنهاغن إنهاء التحقيق الجنائي في التفجيرات".

المصدر: تاس