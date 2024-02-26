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بوريل: عصر الهيمنة الغربية وصل إلى نهايته

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بوريل: عصر الهيمنة الغربية وصل إلى نهايته
Globallookpress Zhao DingzheXinHua
المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (صورة أرشيفية)
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قال المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن عصر الهيمنة الغربية "قد انتهى".

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جاء ذلك وفقا لما قاله بوريل أثناء مناقشة التوترات الجيوسياسية الراهنة في العالم وعلاقات أوروبا مع دول الجنوب العالمي، حيث تابع: "إذا استمرت التوترات الجيوسياسية العالمية الراهنة في التطور باتجاه (الغرب مقابل الآخرين)، فإن مستقبل أوروبا قد يصبح قاتما. لقد انتهى عصر الهيمنة الغربية بالفعل، ورغم أن هذا كان مفهوما من الناحية النظرية، إلا أننا لم نستخلص دائما جميع الاستنتاجات العملية من هذا الواقع الجديد".

ووفقا له فإن الوضع تفاقم بالنسبة لأوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية والتصعيد المتزايد في الشرق الأوسط، وأضاف: "يتهمنا كثيرون في جميع العالم بـ (المعايير المزدوجة)" ودعا إلى اتخاذ إجراءات مضادة بهذا الصدد ليس فقط بالكلمات، ولكن بالأفعال أيضا.

المصدر: نوفوستي

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