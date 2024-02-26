صحة غزة: 90 قتيلا و164 مصابا في هجمات إسرائيل على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

قتل 90 شخصا وأصيب 164 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ143 وارتكابه 10 مجازر ضد العائلات هناك بحسب بيان وزارة الصحة في القطاع.

وذكر "التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ143 على قطاع غزة أن عددا من الضحايا لا زال تحت الركام وفي الطرقات في حين يمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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وأضاف التقرير اليوم الاثنين: "بذلك ارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي إلى 29782 شهيدا و70043 إصابة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي".

ويأتي هذا كله مع دخول الحرب في غزة اليوم الاثنين يومها الـ143، على وقع استمرار القصف والمخاوف من المجاعة، في وقت أكدت إسرائيل عزمها تأجيل عملية رفح إذا تم التوصل لصفقة تبادل الأسرى.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أن الجيش الإسرائيلي عرض خطة لإجلاء المدنيين من رفح جنوب قطاع غزة، ووافق أيضا على خطة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

المصدر: RT