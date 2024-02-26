المجلس الحربي الإسرائيلي يصادق على "نقل تجريبي" للمساعدات الإنسانية إلى شمال غزة

أفاد موقع "واينت" العبري، الاثنين، بأن مجلس الوزراء الحربي صادق على "نقل تجريبي" للمساعدات الإنسانية من إسرائيل إلى شمال قطاع غزة.

إقرأ المزيد

وفي التفاصيل، فقد أكد الموقع أن "المجلس الحربي وافق على بدء مشروع تجريبي لنقل المساعدات الإنسانية من إسرائيل إلى شمال قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه "بذلك، تستجيب تل أبيب للضغوط الأمريكية لإدخال المساعدات مباشرة إلى شمال قطاع غزة بسبب النقص الحاد في الغذاء والدواء والماء والمجاعة".

وأضاف الموقع أن "شاحنات المساعدات ستخضع لتفتيش أمني في معبر كرم أبو سالم أو معبر نيتسانا، وستسافر عبر الأراضي الإسرائيلية وتدخل عبر الممر الإنساني إلى شمال غزة".

ونقل "واينت" عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده أن "الموافقة تمت على خطة تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بطريقة تمنع النهب".

ودخلت الحرب في غزة الاثنين يومها الـ143، على وقع استمرار القصف والمخاوف من المجاعة، في وقت أكدت إسرائيل عزمها تأجيل عملية رفح إذا تم التوصل لصفقة تبادل الأسرى.

وكان مكتب نتنياهو أعلن أن الجيش الإسرائيلي عرض خطة لإجلاء المدنيين من رفح جنوب قطاع غزة، ووافق أيضا على خطة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

المصدر: واينت