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انهيار في منجم بشرق تركيا (فيديو)

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انهيار في منجم بشرق تركيا (فيديو)
Globallookpress
عملية بحث وإنقاذ بعد انهيار منجم في تركيا (صورة أرشيفية)
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أفادت وسائل إعلام والسلطات التركية بحدوث انهيار في أحد المناجم في ولاية إلازيغ بشرق البلاد اليوم الاثنين، مما أدى إلى محاصرة 3 عمال تحت الأرض، حسب المعلومات الأولية.

وتم إرسال فرق من الأطباء وعناصر إدارة الكوارث والطوارئ إلى موقع الحادث.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية AFAD أنه نتيجة عملية البحث والإنقاذ، تم انتشال اثنين من عمال المناجم، فيما تستمر جهود البحث عن الثالث "دون انقطاع".

وتحدثت تقارير أخرى عن فقدان 4 عمال وإنقاذ 2 أو 3 منهم حتى الآن.

ولم يكشف على الفور عن سبب الانهيار.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام تراكية

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