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سيئول تحقق مع شركة مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب اتصالها بروسيا

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سيئول تحقق مع شركة مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب اتصالها بروسيا
Globallookpress
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كشف مسؤول بوزارة الخارجية في سيئول الأحد أن سلطات البلاد تجري تحقيقا مع شركة تتخذ من كوريا الجنوبية مقرا لها مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية، بسبب علاقتها المزعومة بروسيا.

وأصبحت شركة "دايسونغ انترناشونال" للتجارة وهي شركة تقع في مدينة غيمهاي بجنوب شرق كوريا الجنوبية، واحدة من 93 كيانا تمت إضافتها إلى "قائمة الكيانات" لقيود التصدير من قبل مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة الماضي.

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وقال المسؤول: "فيما يتعلق بالشركة، شاركنا المعلومات مع الولايات المتحدة مقدما، وتجري سلطاتنا المعنية حاليا تحقيقا أيضا"، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لمواصلة العمل بشكل وثيق مع واشنطن ودول رئيسية أخرى في تنفيذ العقوبات ضد روسيا.

ووفقا لمسؤول حكومي كوري جنوبي، فإن رئيس "دايسونغ انترناشونال" مواطن باكستاني.

وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية إنها ووكالة الجمارك في البلاد تبحثان في الانتهاكات القانونية المزعومة للشركة، مثل قانون التجارة الخارجية. وبعد التحقيق، تخطط الحكومة لمعاقبتها في حال اكتشاف أي انتهاك للقانون.

المصدر: "يونهاب"

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